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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mopedfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (17.04.2026), gegen 00.15 Uhr, war ein 36-jähriger Mopedfahrer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol sowie ohne gültigen Führerschein in der Haunstetter Straße / Johann-Georg-Halske-Straße unterwegs. Die Polizei kontrollierte den Fahrer sowie seinen Sozius. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Anhaltspunkte für einen Drogen- und Alkoholkonsum des Fahrers fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Außerdem gab der Mann an, unter Cannabis- und Medikamenteneinfluss zu stehen. Bei weiterer Überprüfung wurde durch die Polizei außerdem festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Auch das Moped wurde unbefugt gebraucht. Die Polizei ermittelt bei dem Fahrer u.a. wegen Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dem unbefugten Gebrauch eines Mopeds. Der 36-Jährige ist im besitz der deutschen Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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