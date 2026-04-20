Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (19.04.2026) kam es gegen 23.10 Uhr am Kuhsee zu einem körperlichen Angriff.

Ein 77-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad und Hund unterwegs, als er auf einen bislang unbekannten Mann traf. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug der Unbekannte mehrfach mit einem Stock auf den Kopf des Mannes. Der Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Die Polizei sucht nach einem etwa 45-jährigen Mann, mit kräftiger Statur und Vollbart, der einen schwarzen Riesenschnauzer führte. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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