PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Sonntag (19.04.2026) kam es gegen 23.10 Uhr am Kuhsee zu einem körperlichen Angriff.

Ein 77-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad und Hund unterwegs, als er auf einen bislang unbekannten Mann traf. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug der Unbekannte mehrfach mit einem Stock auf den Kopf des Mannes. Der Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Die Polizei sucht nach einem etwa 45-jährigen Mann, mit kräftiger Statur und Vollbart, der einen schwarzen Riesenschnauzer führte. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 16:28

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (19.04.2026) ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Gegen 17.45 Uhr kam es am Prinzregentenplatz zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den männlichen Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden ein Schlagring, ein Holzstock und ein Gürtel eingesetzt. Ein Messer ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 16:27

    POL Schwaben Nord: Neues Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am heutigen Montag (20.04.2026) wurde ein neues Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Gersthofen und der Polizeiinspektion Augsburg West eingeweiht. Das Landratsamt Augsburg lud hierzu die Mitarbeiter der Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Gersthofen und der Polizeiinspektion Augsburg West ein. Vertreter der Verkehrswacht und eine Schulklasse wohnten der ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 11:42

    POL Schwaben Nord: Polizei stellt Waffen sicher

    Augsburg (ots) - Göggingen - Am Samstag (18.04.2026), gegen 10.15 Uhr, war ein 48-jähriger Autofahrer in der Bergiusstraße mit einer illegalen Waffe unterwegs. Die Polizeistreife fanden bei der Kontrolle des Fahrers ein Nunchaku auf. Dabei handelt es sich um einen sog. verbotenen Gegenstand. Außerdem stellte die Polizei bei der weiteren Kontrolle ein Messer fest. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren