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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

   ------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft 
                       Augsburg -----------------

Innenstadt - Am Sonntag (19.04.2026) ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Gegen 17.45 Uhr kam es am Prinzregentenplatz zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den männlichen Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden ein Schlagring, ein Holzstock und ein Gürtel eingesetzt. Ein Messer wurde ebenfalls vorgezeigt, jedoch nicht verwendet. Einer der Männer wurde leicht verletzt.

Einige der Beteiligten entfernten sich noch vor Eintreffen der Streifenbesatzungen. Während der Sachverhaltsklärung ging bei der Polizei eine weitere Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung am Königsplatz ein.

Wie sich herausstellte waren Teile der beiden Gruppen an den Königsplatz geflüchtet und gerieten dort erneut körperlich aneinander. In dieser Auseinandersetzung wurde eine Pfefferspray verwendet.

Bei der Absuche des Tatorts stellten Polizeibeamte einen Schlagring und ein Pfefferspray sicher.

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden 13 Personalien von zwölf afghanischen Männern und einem Ukrainer erhoben. Ein 27-jähriger afghanischer Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen die Beteiligten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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