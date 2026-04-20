Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Sonntag (19.04.2026) wurde gegen 08.00 Uhr in der Pilgerhausstraße ein 29-jähriger Mann auf einem E-Scooter kontrolliert.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Zudem konnte der Mann keinen gültigen Versicherungsschutz vorweisen. Die Streife unterband die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Der Mann besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.

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