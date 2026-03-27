Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Fahrräder und Motorradhelme geschmuggelt

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Niederstaufen/LK Lindau (ots)

Zwei rumänische Transporter mit Schmuggelware haben Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit letzte Woche nahe dem Grenzübergang in Niederstaufen gestoppt. Gegen die Fahrer laufen nun Strafverfahren.

Im Ersten Fall hatte ein 35-jähriger Mann 24 originalverpackte Motorradhelme aus der Schweiz im Wert von 2700 Euro geladen. Weil er keine Verzollungsnachweise vorlegen konnte, kassierten die Zöllner rund 1000 Euro Einfuhrabgaben und Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe. Danach konnte er die Reise fortsetzen.

Zwei Tage später (22.03.2026) erwischten die Beamten an gleicher Stelle einen Transporter mit zehn Mountainbikes und zwei Motorquads. Die an der Ware angebrachten Klebeschilder "defekt" waren offensichtlich eine Lüge um die ebenfalls gefälschte Rechnung in Höhe von 300 Schweizer Franken schlüssig erscheinen zu las-sen. Tatsächlich waren die Räder neu.

Die Zöllner ermittelten einen Gesamtwert der Ware in Höhe von rund 6500 Euro. Da der 36-jährige Rumäne die 2160 Euro Einfuhrabgaben nicht bezahlen konnte, stellten die Beamten die Quads und vier Fahrräder sicher.

Beide Fälle liegen nun bei der Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm.

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