Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Zwischen Samstag (18.04.2026) 20.00 Uhr und Sonntag (19.04.2026) 07.30 Uhr wurde ein Pkw in der Pestalozzistraße beschädigt.

Der bislang unbekannte Täter verkratzte das Fahrzeug ringsum. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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