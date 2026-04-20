Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Täterfestnahme nach versuchten Tötungsdelikt in Schiltberg

Augsburg (ots)

In der Pressemeldung Nr. 0580 berichteten wir folgendes:

------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

Schiltberg - Am 16.04.2026 kam es in der Untere Ortsstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 32-Jährigen.

Gegen 12.00 Uhr gerieten der 32-Jährige und ein 42-jähriger Bekannter des Mannes an der Tatörtlichkeit in Streit. In dessen Verlauf schlug der 42-Jährige mit einer Gartenspitzhacke mehrmals auf den 32-Jährigen ein.

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Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Der 32-Jährige hat die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 42-Jährige hat die aserbaidschanische Staatsangehörigkeit.

Ab hier neu:

------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

Prien am Chiemsee - Am 17.04.2026 erschien der Tatverdächtige des versuchten Tötungsdelikts vom 16.04.2026 in Schiltberg bei der Polizeiinspektion Prien und wollte Anzeige erstatten.

Die Beamten stellten dabei fest, dass gegen den Tatverdächtigen eine Fahndungsnotierung vorlag und nahmen ihn gegen 15.00 Uhr vorläufig fest.

In Augsburg wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter wegen versuchten Totschlags vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

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