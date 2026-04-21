Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (18.04.2026) gegen 22:30 Uhr fasste ein bislang unbekannter Mann einer 26-jährigen Frau auf dem Gehweg der Rote-Torwall-Straße ans Gesäß. Der Täter suchte beim Vorbeigehen gezielt Blickkontakt zu der Frau und berührte sie unsittlich. Anschließend flüchtete er in Richtung Haunstetter Straße. Die Frau blieb unverletzt. Die Person wurde wie folgt beschrieben: - etwa 25 Jahre alt - schlank - 165 cm groß - braune Augen - kein Bart - keine Brille - südländisches Erscheinungsbild - schwarzer Pullover mit Kapuze und weißer Schrift auf dem Rücken - Sneaker Die Polizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen einen bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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