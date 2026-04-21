Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Freitag (17.04.2026), 14.00 Uhr bis Samstag (18.04.2026), 04.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einem Fahrradständer in der Joseph-Mayer-Straße. Der oder die Täter beschädigten das Fahrradschloss und ließen dieses zurück. Der Sachschaden wird auf rund 20 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Stadtbergen - In der Zeit von Donnerstag (16.04.2026), 22.00 Uhr bis Freitag (17.04.2026), 08.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike aus einer Garage in der Nordenstraße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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