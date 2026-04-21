PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Freitag (17.04.2026), 14.00 Uhr bis Samstag (18.04.2026), 04.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus einem Fahrradständer in der Joseph-Mayer-Straße. Der oder die Täter beschädigten das Fahrradschloss und ließen dieses zurück. Der Sachschaden wird auf rund 20 Euro geschätzt. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Stadtbergen - In der Zeit von Donnerstag (16.04.2026), 22.00 Uhr bis Freitag (17.04.2026), 08.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike aus einer Garage in der Nordenstraße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 15:22

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Raub

    Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Montag (20.04.2026) gegen 09:45 Uhr sprachen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann auf dem Gehweg der Pferseer Straße an und baten ihn, Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel herausholte, entrissen die beiden Jugendlichen ihm diesen und flüchteten. Der Mann blieb unverletzt. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 15:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (18.04.2026) gegen 22:30 Uhr fasste ein bislang unbekannter Mann einer 26-jährigen Frau auf dem Gehweg der Rote-Torwall-Straße ans Gesäß. Der Täter suchte beim Vorbeigehen gezielt Blickkontakt zu der Frau und berührte sie unsittlich. Anschließend flüchtete er in Richtung Haunstetter Straße. Die Frau blieb unverletzt. ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 16:32

    POL Schwaben Nord: Täterfestnahme nach versuchten Tötungsdelikt in Schiltberg

    Augsburg (ots) - In der Pressemeldung Nr. 0580 berichteten wir folgendes: Prien am Chiemsee - Am 17.04.2026 erschien der Tatverdächtige des versuchten Tötungsdelikts vom 16.04.2026 in Schiltberg bei der Polizeiinspektion Prien und wollte Anzeige erstatten. Die Beamten stellten dabei fest, dass gegen den Tatverdächtigen eine Fahndungsnotierung vorlag und nahmen ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren