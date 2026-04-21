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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Montag (20.04.2026) gegen 23:45 Uhr flüchteten ein 20-jähriger Mann und ein bislang unbekannter Täter auf E-Scootern vor einer Verkehrskontrolle in der Sommestraße. Die beiden Personen ignorierten die Aufforderung der Polizei, anzuhalten, und flüchteten über den Parkplatz der Bischof-Ulrich-Realschule. Während der Verfolgung warf der bislang unbekannte Täter eine Bierflasche auf den Boden und ließ seinen E-Scooter sowie persönliche Gegenstände zurück. Der 20-jährige Mann fuhr auf einen Polizeibeamten zu, der sich durch einen Sprung zur Seite retten musste. Der Mann konnte schließlich auf einem Parkplatz in der Reinöhlstraße angehalten werden. Bei dem 20-Jährigen stellten die Beamten eine Alkoholisierung sowie drogentypisches Verhalten fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und THC. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 20-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung gegen den 20-jährigen Mann. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 20-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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