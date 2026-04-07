Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Nächtlicher PKW-Brand

Bild-Infos

Download

Radolfzell (ots)

Am 06.04.26 wurde die Feuerwehr Radolfzell gegen 23:30 Uhr mit dem Stichwort "Brand am Gebäude" in die Straße "Schäferhalde" in der Radolfzeller Nordstadt alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein im Eingangsbereich eines Anwesens abgestellter PKW in Vollbrand festgestellt werden. Umgehend wurde ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung eingesetzt, der das Fahrzeug zügig ablöschte.

Parallel dazu wurde mit einem weiteren Rohr eine Riegelstellung zu den angrenzenden Gebäuden aufgebaut, um ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus sowie eine nahegelegene Garage zu verhindern. Dies konnte erfolgreich verhindert werden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Auch die Gebäude trugen keinen Schaden davon.

Die Brandursache ist derzeit unklar und wird von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell