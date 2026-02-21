Feuerwehr Radolfzell

FW-Radolfzell: Schwerer Verkehrsunfall auf der Mettnau

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Radolfzell (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21. Februars wurde die Feuerwehr Radolfzell zu einem Verkehrsunfall auf die Mettnau alarmiert. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Der PKW wurde aufgrund der hohen Wucht bei dem Aufprall in zwei Teile gerissen. Die beiden Insassen wurden teilweise schwer verletzt.

Die Feuerwehr Radolfzell unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten und leuchtete die Unfallstelle aus. Außerdem nahm die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe auf, um eine Umweltgefährdung zu verhindern.

Original-Content von: Feuerwehr Radolfzell, übermittelt durch news aktuell