Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Ellgau - Am Dienstag (21.04.2026) kam es zu einem Brand einer Autowerkstatt in der Straße "Gewerbering" in Ellgau. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zwischenzeitlich zu Sperrungen im Bereich der Hauptstraße sowie zu Rauchentwicklung. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

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