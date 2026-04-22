Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Dienstag (21.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Waterloostraße.
Gegen 18:45 Uhr griffen drei Männer einen 35-jährigen Mann an. Einer der drei Männer verletzte den 35-Jährigen mit einem Messer. Ein weiterer Mann schlug mit einem Gegenstand auf den 35-Jährigen ein, als dieser bereits am Boden lag. Der 35-Jährige brachte sich selbständig in Sicherheit und die drei Männer flohen.
Der 35-Jährige wurde leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Männer.
Der 35-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell