Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (21.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Waterloostraße.

Gegen 18:45 Uhr griffen drei Männer einen 35-jährigen Mann an. Einer der drei Männer verletzte den 35-Jährigen mit einem Messer. Ein weiterer Mann schlug mit einem Gegenstand auf den 35-Jährigen ein, als dieser bereits am Boden lag. Der 35-Jährige brachte sich selbständig in Sicherheit und die drei Männer flohen.

Der 35-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Männer.

Der 35-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

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