Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Geldbörsen

Hersfeld Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Donnerstag (07.05.), im Zeitraum von 12 Uhr bis 12.30 Uhr, wurde eine 80-jährige Dame in einem Einkaufsladen in der Borngasse Opfer dreister Taschendiebe. Die Langfinger nutzen einen unaufmerksamen Moment der Seniorin aus und entwendeten aus dem Einkaufskorb die Geldbörse der Seniorin. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld. Auch in einem Einkaufsmarkt in der Homberger Straße schlugen die Langfinger, in der Zeit von 11 Uhr bis 11.30 Uhr, zu. Aus einer im Einkaufswagen abgestellten Handtasche entwendeten die Unbekannten hier die Geldbörse einer Kundin. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

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