Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Pressenachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B414 zwischen Unnau und Kirburg

Hachenburg (ots)

Am 06.05.2026 ereignete sich gegen 16:23 Uhr auf der B414 zwischen den Gemeinden Norken und Unnau-Korb ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr eine 49-jährige Verkehrsteilnehmerin die B414 aus Kirburg kommend in Fahrtrichtung Hachenburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn in eine dortige Hanglage ab, fuhr in den Hang auf und wurde erneut auf die Fahrbahn zurückgewiesen. Dabei überschlug sich der PKW und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzte Unfallbeteiligte entstieg eigenständig aus dem Fahrzeug. Sie wurde einem Siegener Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die B414 war für die Unfallaufnahme und anschließenden Reinigungsmaßnahmen circa zweieinhalb Stunden gesperrt. Neben der Polizei Hachenburg waren die Feuerwehren aus Norken und Kirburg sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

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