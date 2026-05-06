Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Warnung vor Anrufen von falschen Polizeibeamten

Miehlen (ots)

Am Mittwochnachmittag, 06. Mai, werden der Polizeiinspektion St. Goarshausen eine Vielzahl an Fällen von Anrufen falscher Polizeibeamter im Bereich der Ortslage Miehlen gemeldet. Die Anrufer geben sich als Kriminalbeamte aus und berichten von einer Einbrecherbande in Miehlen. Man fragt nach Bargeld und Wertgegenständen, die die Angerufenen zur Sicherheit an einen vorbeikommenden Polizeibeamte aushändigen oder vor die Tür legen sollen. Die Polizei warnt eindringlich davor, dies zu tun! Es handelt sich niemals um echte Polizeibeamte! Da insbesondere ältere Menschen Ziel der Anrufe sind, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, diese Menschen (Verwandte, Nachbarn) zu sensibilisieren!

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