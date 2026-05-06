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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verstärkung bei der Polizei Montabaur: 14 neue Beamte im Einsatz

POL-PDMT: Verstärkung bei der Polizei Montabaur: 14 neue Beamte im Einsatz
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Montabaur (ots)

Am Dienstag, den 05. Mai 2026, wurden bei der Polizeidirektion Montabaur insgesamt 14 "neue" Beamtinnen und Beamte begrüßt.

Der stellvertretende Direktionsleiter, Kriminaldirektor Lars Weiler, hieß die neuen Kolleginnen und Kollegen persönlich im Rahmen einer Einführungsveranstaltung willkommen.

Bei den "Neuen" handelt es sich mehrheitlich um Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Hochschule der Polizei, die nach Abschluss ihres Studiums dauerhaft zu den Polizeidienststellen im Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis versetzt wurden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden alle im Wechselschichtdienst eingesetzt und sind daher ab nun unmittelbar und rund um die Uhr für die Bürgerinnen und Bürger im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Tobias Neuhoff, POK

Telefon: 02602-9226-318

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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