Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Hausbrand in Hellenhahn-Schellenberg

Hellenhahn-Schellenberg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Brand aufgrund unsachgemäßer Flexarbeiten entstanden. Dieser entfachte sich in der am Wohnhaus angrenzenden Scheune. Das Feuer griff auf das Wohnobjekt über, welches nun nicht mehr bewohnbar ist. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Einschätzungen auf ca. 182.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Montabaur dauern noch an. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Rennerod, Neustadt (Westerwald), Hellenhahn-Schellenberg, Höhn, Seck und Westerburg gelöscht werden. Aufgrund der Löscharbeiten war die B255 für ca. vier Stunden voll gesperrt.

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