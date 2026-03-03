PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Berufsinfotage bei der Polizei in Lahnstein

POL-PDKO: Berufsinfotage bei der Polizei in Lahnstein
  • Bild-Infos
  • Download

Lahnstein (ots)

Am 01.04.26 und 02.04.26 finden bei der Polizei in Lahnstein Schnuppertage für Berufsinteressierte statt.

Wenn du mindestens 14 Jahre alt bist und Interesse am Polizeiberuf hast, dann melde dich an!

Es erwartete dich ein interessantes Programm, dass dir Einblicke in den polizeilichen Alltag gibt und mit einem Besuch des Polizei-Campus Hahn abgeschlossen wird.

Anmeldungen bitte an pilahnstein@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 19:46

    POL-PDKO: Abschlussmeldung - Vollbrand eines Linienbusses

    Andernach (ots) - Wie bereits berichtet kam es am Sonntag, den 01.03.2026 gegen 16:25 Uhr zu einem Vollbrand eines Linienbusses auf der B9 zwischen den Anschlussstellen B256/Rheinbrücke und Andernach-Hafen. Der alleine im Bus befindliche Fahrer bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Bereich des Hecks seines Busses. Als er sein Fahrzeug anhielt, kamen die Flammen bereits aus dem Motorraum im Heck. Der ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 16:44

    POL-PDKO: Presseerstmeldung - Vollbrand eines Linienbusses

    Andernach (ots) - Am 01.03.2026 um 16:25 Uhr wurde ein brennender Bus auf der B9 im Bereich Andernach gemeldet. Vor Ort konnte der bereits in Vollbrand stehende Bus festgestellt werden. Nach derzeitigem Stand war nur der Busfahrer alleine im Bus und wurde lediglich leicht verletzt. Die B9 ist zwischen Kettig und Andernach derzeit komplett gesperrt. Ein Ableitung ist eingerichtet. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 15:38

    POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Mülheim-Kärlich - Zeugenaufruf

    Mülheim-Kärlich (ots) - Am Sonntag, den 01.03.2026 im Zeitraum von 11:30 bis 13:30 Uhr, kam es im Mülheim-Kärlicher Industriegebiet - in Höhe der Firma Boels in der Florinstraße zur Sachbeschädigung von zwei PKW. Dabei hat eine Person mit einem spitzen Gegenstand die beiden parkenden Fahrzeuge beschädigt. Zeugen, die die Person gesehen haben und Angaben zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren