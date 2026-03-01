PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Abschlussmeldung - Vollbrand eines Linienbusses

Andernach (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Sonntag, den 01.03.2026 gegen 16:25 Uhr zu einem Vollbrand eines Linienbusses auf der B9 zwischen den Anschlussstellen B256/Rheinbrücke und Andernach-Hafen. Der alleine im Bus befindliche Fahrer bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung im Bereich des Hecks seines Busses. Als er sein Fahrzeug anhielt, kamen die Flammen bereits aus dem Motorraum im Heck. Der Busfahrer wurde durch Ersthelfer aus dem Bus befreit. Hierfür schlugen die Ersthelfer die Tür ein. Ein Ersthelfer verletzte sich dadurch am Handgelenk. Der Busfahrer selbst wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die freiwillige Feuerwehr Andernach löschte den Fahrzeugbrand mit einem Großaufgebot. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuermann und musste ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden. Der ausgebrannte Bus wurde nach Beendigung der Löscharbeiten abgeschleppt. Die Straßenmeisterei war ebenfalls vor Ort, um die Schäden an der Asphaltdecke zu begutachten und abzusichern. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die B9 in Fahrtrichtung Andernach bis 18:50 Uhr komplett gesperrt werden. Durch den auslaufenden Löschschaum musste die Fahrtrichtung Koblenz ebenfalls kurzzeitig gesperrt und gereinigt werden. Zur Schwere der Verletzungen können derzeit Angaben gemacht werden. Zwei der drei Verletzen befinden sich derzeit noch im Krankenhaus. Zur Brandursache können ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dahingehend dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
S. Alt, PHK
Telefon: 02632-921 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

