Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presseerstmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B414 zwischen Unnau und Kirburg

Hachenburg (ots)

Aktuell befinden sich die Polizei Hachenburg, die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz auf der B414 aufgrund eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden zwischen den Ortslagen Unnau und Kirburg. Diese ist zum Zwecke der Unfallaufnahme in diesem Bereich gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weitläufig zu umfahren. Die Polizei bittet von Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

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