Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrsunfall mit verletzten Personen (0096910/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 20.04.2026 ereignete sich gegen 16:26 Uhr in Gera auf dem Elsterdamm ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw Citroën befuhr den Elsterdamm stadteinwärts und bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw Opel verkehrsbedingt anhalten musste. In der Folge fuhr er auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurden die 46-jährige Fahrerin sowie ihr 47-jähriger Beifahrer des Opel leicht verletzt und klagten über Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule. Die Polizei Gera nahm den Unfall auf und leitete entsprechende Ermittlungen ein. (DL)

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