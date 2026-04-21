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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Graffiti (0096660/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am 20.04.2026 gegen 12:45 Uhr wurde eine Sachbeschädigung durch Graffiti festgestellt. Ein bislang unbekannter Täter besprühte die Fassade eines leerstehenden Gebäudes in der Rudolf-Breitscheid-Straße (ehemaliger Konsum) mit orangener Sprühfarbe. Der Täter wird als scheinbar männlich beschrieben und war zur Tatzeit schwarz gekleidet. Nach der Tat entfernte sich dieser unerkannt vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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