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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verstoß gegen Alkoholverbot für Fahranfänger (0094877/2026)

Altenburg (ots)

Gößnitz. Am Abend des 17.04.2026 kontrollierten Polizeibeamte in der Altenburger Straße einen 24-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,35 Promille. Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befand, stellt dies einen Verstoß gegen die 0,0-Promille-Grenze dar. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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