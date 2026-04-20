LPI-G: (LK ABG) Verstoß gegen Alkoholverbot für Fahranfänger (0094877/2026)

Altenburg (ots) - Am Samstagabend gegen 21:45 Uhr kam es im Bereich der Offenburger Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Ein 22-jähriger VW-Fahrer kam aus der Gerhard-Hauptmann-Straße und wollte nach links auf die Offenburger Alle abbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt die Offenburger Allee überquerte. Es kam zur Kollision zwischen den ...

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