LPI-G: (LK ABG) Verstoß gegen Alkoholverbot für Fahranfänger (0094877/2026)
Altenburg (ots)
Gößnitz. Am Abend des 17.04.2026 kontrollierten Polizeibeamte in der Altenburger Straße einen 24-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,35 Promille. Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befand, stellt dies einen Verstoß gegen die 0,0-Promille-Grenze dar. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (DL)
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