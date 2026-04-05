Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Bäckerfiliale

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Im Zeitraum vom 02.04.2026 18:00 Uhr bis 04.04.2026 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Filiale einer Bäckerei in der Industriestraße in Ludwigshafen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Filliale.

Hinweise zur Tat werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

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