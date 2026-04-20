Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Sachbeschädigung durch Graffiti - Verdächtiger gestellt (0095544/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. In der Nacht vom 18.04.2026 wurden im Bereich Martin-Luther-Straße, Lindenaustraße und Nordstraße mehrere Graffiti festgestellt. Zunächst unbekannte Täter beschmierten Hausfassaden, eine Lichtzeichenanlage sowie einen Stromverteilerkasten mit schwarzer und gelber Farbe unter Fußballbezug. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 16-Jähriger gestellt werden. Ein weiterer 17-jähriger Beteiligter flüchtete zunächst, konnte jedoch namentlich bekannt gemacht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei Altenburger Land leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DL)

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