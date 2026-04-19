Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) - Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (0095485/2026 und 0095321/2026)

Gera (ots)

Auch an diesem Wochenende kam es zu mehreren Verkehrsdelikten in Gera. U.a. wurde ein volltrunkener 17-Jähriger auf einem Fahrrad fahrend angetroffen. Dieser befuhr am 18.04.2026 gegen 23 Uhr die Zwötzener Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 2,11 Promille gemessen. Der Jugendliche musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Weiterhin wurde am selben Tag gegen 16:15 Uhr ein 50-Jähriger auf einem selbstfahrenden Pedelec in der Breitscheidstraße in Gera kontrolliert. Das Fahrzeug wies kein erforderliches Versicherungskennzeichen auf und war folglich nicht versichert. Dies stellt einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz dar. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest beim Pedelecfahrer positiv auf Cannabis, was einen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz darstellt (Ordnungswidrigkeit). Auch er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. (AD)

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