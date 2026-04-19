Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) - Defekter Schornstein

Gera (ots)

Am 17.04.2026 gegen 21 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Geraer Polizei über einen Schornsteinbrand in Gera, in der Schellingstraße. Durch den Einsatz der Feuerwehr sowie mehrerer Streifenwagen musste die Schellingstraße für 45 Minuten komplett gesperrt werden. Die Rettungskräfte stellten einen ordnungsgemäß brennenden Kamin im 1.OG fest und weiterhin starke Rauchentwickelung im 4.OG. Ein offenes Feuer wurde allerdings nicht gefunden. Durch die Feuerwehr konnte schließlich ein Defekt des Schornsteins entdeckt werden. Dieser führte dazu, dass der Rauch durch den Kamin aus dem 1.OG im 4.OG austrat. Ein hinzugerufener Schornsteinfeger bestätigte dies und untersagte die weitere Nutzung bis zur Reparatur. Eine Gefahr für die Hausbewohner bestand nicht weiter und es wurde auch niemand durch die Rauchentwickelung verletzt. (AD)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell