LPI-G: Fußgänger mit Drogen erwischt

Greiz (ots) - Weida. Am Samstag (18.04.2026) kam es gegen 16:50 Uhr auf der B92 kurz nach dem Ortsausgang Weida in Richtung Gera zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich. Ein 66-jähriger Toyota-Fahrer wollte von der L2330 auf die B92 in Richtung Weida einbiegen und kollidierte mit dem auf der B92 in Richtung Gera befindlichen Quad-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wobei der Quad-Fahrer schwer und der PKW-Fahrer leicht ...

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