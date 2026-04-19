LPI-G: Fußgänger mit Drogen erwischt
Greiz (ots)
Greiz. Bei einer Personenkontrolle in der Reichenbacher Straße wurden bei einem 26-jährigen polizeibekannten Mann am Samstagabend (18.04.2026) gegen 19:10 Uhr Drogen aufgefunden. Die geringe Menge "Crystal" wurde beschlagnahmt und der Mann muss sich nun strafrecthlich verantworten. Die Polizei ermittelt. <TF>
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