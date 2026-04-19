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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger mit Drogen erwischt

Greiz (ots)

Greiz. Bei einer Personenkontrolle in der Reichenbacher Straße wurden bei einem 26-jährigen polizeibekannten Mann am Samstagabend (18.04.2026) gegen 19:10 Uhr Drogen aufgefunden. Die geringe Menge "Crystal" wurde beschlagnahmt und der Mann muss sich nun strafrecthlich verantworten. Die Polizei ermittelt. <TF>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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