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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkohol am Steuer

Greiz (ots)

Greiz. Gleich drei Fahrzeugführer aus Greiz müssen mit hohen Geldbußen und Fahrverboten rechnen. So wurden im Zuge von Kontrollmaßnahmen von Freitag auf Samstag (17.04. - 18.04.2026) ein 39-jähriger Ford-Fahrer mit 0,90 Promille, eine 56-jährige VW-Fahrerin mit 0,52 Promille und ein 57-jähriger KIA-Fahrer mit 0,77 Promille im Bereich Greiz-Pohlitz fahrend festgestellt und kontrolliert. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrten untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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