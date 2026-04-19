LPI-G: Unter Alkohol am Steuer
Greiz (ots)
Greiz. Gleich drei Fahrzeugführer aus Greiz müssen mit hohen Geldbußen und Fahrverboten rechnen. So wurden im Zuge von Kontrollmaßnahmen von Freitag auf Samstag (17.04. - 18.04.2026) ein 39-jähriger Ford-Fahrer mit 0,90 Promille, eine 56-jährige VW-Fahrerin mit 0,52 Promille und ein 57-jähriger KIA-Fahrer mit 0,77 Promille im Bereich Greiz-Pohlitz fahrend festgestellt und kontrolliert. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und die Weiterfahrten untersagt.
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