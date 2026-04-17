Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen (

Altenburg (ots)

Lucka. Im Zeitraum vom 14.04.-15.04.2026 befuhr ein Fahrzeug die Landstraße zwischen Ramsdorf und Lucka. Aus ungeklärten Gründen kommt dieses Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Dabei wurde das Ortseingangsschild aus dem Boden gerissen. Das Fahrzeug entfernte sich in Folge, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Geschehen, zum Fahrzeug oder zum verantwortlichen Fahrzeugführer geben? Meldungen nimmt die Polizei Altenburger Land unter Telefon 03447 4710 entgegen. (DL)

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