LPI-G: (LK GRZ) Betrug durch falsche Computerwarnung (0093388/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Eine 69-jährige Frau wurde am 08.04.2026 Opfer eines Betrugs. Während der Internetnutzung erschien auf ihrem Laptop ein Pop-Up-Fenster, welches eine angebliche Hackerattacke meldete. In der Folge nahm die Geschädigte telefonisch Kontakt zu einem vermeintlichen Support-Mitarbeiter auf und gab persönliche Bankdaten preis. Unbekannte Täter erlangten so Zugriff auf ihr Konto und entwendeten 499 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor derartigen Betrugsmaschen. (DL)
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