Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Parkrempler deckt Alkoholfahrt auf (0092903/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochabend (15.04.2026, gegen 20:19 Uhr) kam es im Ortsteil Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Fahrer eines Transporters touchierte beim Einparken ein abgestelltes Fahrzeug. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro am Pkw sowie etwa 50 Euro am Transporter. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Gera Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,30 Promille. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. (DL)

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