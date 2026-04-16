Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Auseinandersetzung in Straßenbahn (0092627/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochmittag (15.04.2026, gegen 12:50 Uhr) kam es an der Endhaltestelle Lusan-Zeulsdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einem Straßenbahnfahrer. Ein stark alkoholisierter 20-Jähriger weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, die Straßenbahn der Linie 3 zu verlassen. In der Folge kam es zu einem Gerangel. Der 33-jährige Tramfahrer wurde dabei leicht verletzt, zudem wurde dessen Poloshirt beschädigt. Gegen den 20-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (DL)

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