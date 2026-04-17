Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Fahrlässige Brandstiftung im Wald (0093742/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagnachmittag (16.04.2026) kam es im Bereich Zoitzberg bzw. "Schöne Aussicht" an der Liebschwitzer Hütte zu einem Flächenbrand. Ein 15-jähriger Jugendlicher hatte dort mit Freunden gegrillt und aus bislang ungeklärter Ursache glühende Grillreste einen Hang hinabgeschüttet. In der Folge entzündeten sich Laub und Gestrüpp. Ein aufmerksamer Gartenbesitzer erkannte die Gefahr und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf den Waldbestand verhindern konnte. Gegen den Jugendlichen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (DL)

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