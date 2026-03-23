Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Pfefferspray im Zug versprüht

Sontheim/Brenz (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch zwei bislang unbekannte Täter ist es am Freitagvormittag (20.03.2026) in einem Zug zwischen Aalen und Ulm gekommen.

Zeugenaussagen zufolge sprühten die Unbekannten gegen 10:25 Uhr beim Halt des Zuges in Sontheim/Brenz unvermittelt mit Pfefferspray und flüchteten anschließend aus der Bahn in unbekannte Richtung. Vier Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 18 bis 67 Jahren klagten anschließend über Reizungen im Mund-/Nasenbereich und Husten. Bei beiden mutmaßlichen Tätern soll es sich um 16 bis 17 Jahre alte Personen mit mittellangen, blonden Haaren gehandelt haben, wobei einer wohl ein blaues Oberteil trug. Weiterhin führte ein Unbekannter nach derzeitigem Kenntnisstand einen E-Scooter mit sich.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1050 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

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