Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Gefälschtes Rezept vorgelegt (0093225/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein bislang unbekannter Mann versuchte am 15.04.2026 in einer Apotheke in der Platanenstraße ein gefälschtes Privatrezept für ein Schlafmedikament einzulösen. Aufgrund von Unstimmigkeiten wurde die Apothekerin misstrauisch. Unter einem Vorwand hielt sie den Mann hin, woraufhin dieser die Apotheke verließ. Ermittlungen ergaben, dass das Rezept gefälscht war. Die Polizei sucht nun nach dem etwa 35 bis 40 Jahre alten Täter und prüft Zusammenhänge mit weiteren Fällen. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell