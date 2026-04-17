Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Jugendliche legen Brand an Mülltonne (0093943/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zum Freitag (17.04.2026) entzündeten zwei 15-jährige Jugendliche in der Südstraße eine Papiermülltonne. Durch das Feuer wurde neben der Tonne auch ein Baum beschädigt. Eine Zeugin beobachtete die Tat, sodass die Jugendlichen kurze Zeit später durch Polizeibeamte gestellt werden konnten. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, die Jugendlichen in der Folge ihren Erziehungsberechtigten übergeben. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell