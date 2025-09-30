Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Update zur Pressemitteilung vom 27.09.2025; Olsberg: Einbruchsdiebstahl in metallverarbeitenden Betrieb

Olsberg (ots)

Am Samstagmorgen, den 27.09.2025, um 04:10 Uhr, kam es in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Straße Zur Hammerbrücke in Olsberg zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter waren flüchtig. Im Laufe des Tages wurde ein 52-jähriger Mann aus Rumänien mit einer Verletzung auf dem Gelände eines Zeltplatzes aufgefunden. Der Zeltplatz befindet sich im Nahbereich des Tatortes. Der Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte er als Tatverdächtiger des versuchten Einbruchsdiebstahls identifiziert werden. Wie er sich die Verletzung zugezogen hat, ist nicht bekannt. Es ergaben sich Hinweise auf weitere Täter, deren Identität weiterhin unbekannt ist. Die Ermittlungen dauern an. Der 52-jährige Rumäne hat keinen festen Wohnsitz und ist in der Vergangenheit bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde -mit dem Ziel der Vorführung beim Amtsgericht Arnsberg- vorläufig festgenommen. Über den weiteren Ausgang entscheidet die Staatsanwaltschaft Arnsberg.

