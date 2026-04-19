LPI-G: Schwerer Unfall bei Weida
Greiz (ots)
Weida. Am Samstag (18.04.2026) kam es gegen 16:50 Uhr auf der B92 kurz nach dem Ortsausgang Weida in Richtung Gera zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich. Ein 66-jähriger Toyota-Fahrer wollte von der L2330 auf die B92 in Richtung Weida einbiegen und kollidierte mit dem auf der B92 in Richtung Gera befindlichen Quad-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wobei der Quad-Fahrer schwer und der PKW-Fahrer leicht verletzt wurden. Die Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen durch mehrere kurzzeitige Straßensperrungen. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.
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