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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Unfall bei Weida

Greiz (ots)

Weida. Am Samstag (18.04.2026) kam es gegen 16:50 Uhr auf der B92 kurz nach dem Ortsausgang Weida in Richtung Gera zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich. Ein 66-jähriger Toyota-Fahrer wollte von der L2330 auf die B92 in Richtung Weida einbiegen und kollidierte mit dem auf der B92 in Richtung Gera befindlichen Quad-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wobei der Quad-Fahrer schwer und der PKW-Fahrer leicht verletzt wurden. Die Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen durch mehrere kurzzeitige Straßensperrungen. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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