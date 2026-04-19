Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW von der Fahrbahn abgekommen

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Ein 68-jähriger Opelfahrer befuhr am Freitagnachmittag (17.04.2026) gegen 17:00 Uhr die L3002 aus Richtung Großebersdorf in Richtung Gera. Circa 500 Meter nach dem Abzweig nach Frießnitz kam der Opelfahrer am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte im Straßengraben. Weil das Fahrzeug des Mannes nicht mehr fahrbereit war, wurde ein Abschleppdienst hinzugezogen. Weiterhin kam ein Rettungshubschrauber zur Behandlung des Verunfallten zum Einsatz, welcher zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. <TF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell