Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Sprengung eines Zigarettenautomaten in Gera-Untermhaus (0095610/2026)

Gera (ots)

Am 19.04.2026 kam es gegen 4 Uhr zur Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Joliot-Curie-Straße in Gera. Ein Anwohner hörte einen lauten Knall, sah den zerstörten Automaten und Personen wegrennen. Kurz darauf sei ein roter PKW in Richtung Theaterstraße davongefahren. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter unerkannt fliehen. Die Höhe des Beutegutes ist Stand jetzt noch unbekannt, ebenso der genaue Sachschaden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0365/829-0 zu melden. (AD)

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