Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 25.03.2026

Goslar (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer ereignete sich am Dienstagnachmittag in Langelsheim.

Ein 22-jähriger Fahrer eines Peugeot-Transporters aus Hannover fuhr gegen 15.40 Uhr auf der Bahnhofstraße und beabsichtigte an der Kreuzung Innersteallee nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden 48-jährigen Radfahrer aus Langelsheim, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt.

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