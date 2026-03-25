Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 25.03.2026

Goslar (ots)

Sachbeschädigung am PKW vermutlich mittels Schleuder-/Softairwaffe

Am 24.03.2026, zwischen 09:40 Uhr und 09:50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Straße Am Brink die Windschutzscheibe eines PKW mittels einer Schleuder-/Softairwaffe. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen.

Sachbeschädigung am PKW

Am 24.03.2026, gegen 10:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Straße Am Markt das linke Rücklicht eines PKW. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen.

Sachbeschädigung am PKW mittels Steinwurfs

Zwischen dem 23.03.2026, 21:30 Uhr, und dem 24.03.2026, 12:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Verglasung des Schiebedachs sowie den Lack auf dem Dach eines PKW mit einem Stein. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen.

E-Scooter ohne Pflichtversicherung

Am 24.03.2026, gegen 16:45 Uhr, führte der 22-jährige Fahrzeugführer einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl dieser über keinen Versicherungsschutz verfügte. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt mit dem unversicherten E-Scooter untersagt und ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Containerbrand

Am 24.03.2026, gegen 18:30 Uhr, geriet am Schulplatz in Seesen, aus bislang ungeklärter Ursache, ein Altpapiercontainer in Brand. Durch schnelles Eingreifen der örtlichen Feuerwehr konnte dieser gelöscht werden, sodass an diesem kein Schaden entstand.

i.A. Pieper, PK

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