Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Weitere Festnahme nach Einbrüchen

Goslar (ots)

Nachdem die gemeinsamen Ermittlungen von Polizei Goslar und Staatsanwaltschaft Braunschweig Anfang März bereits zur Aufklärung einer Einbruchserie und Festnahme des Täters geführt hatten, gelang es nun, einen weiteren Einbrecher dingfest zu machen.

Am frühen Sonntagabend, gegen 18.20 Uhr, hatte eine aufmerksame Zeugin einen Mann dabei beobachtet, wie dieser eine Scheibe eines Cafés in der Hildesheimer Straße eingeschlagen hatte und die Polizei verständigt. Die kurz darauf eingetroffenen Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen noch am Tatort an und nahmen ihn fest.

Dem in Goslar aufhältigen 53-jährigen Mann konnten weitere Straftaten zugeordnet werden, so dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Antrag auf Untersuchungshaft stellte. Der 53-Jährige wurde daraufhin am Montag dem Haftrichter am Amtsgericht Goslar vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

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