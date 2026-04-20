Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Radfahrer bei Sturz schwer verletzt (0095277/2026)

Greiz (ots)

Weida. Am Nachmittag des 18.04.2026 kam es im Grochwitzer Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Radfahrer. Ein 66-jähriger Mann stürzte aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann trug keinen Helm. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (DL)

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