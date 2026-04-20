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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Erpressung nach erotischem Videochat (0095984/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda. Ein 30-jähriger Mann wurde am Abend des 18.04.2026 Opfer einer Erpressung im Internet. Während eines recht offenherzigen Videochats mit einer unbekannten Frau fertigte diese offenbar kompromittierendes Material vom Geschädigten an. Im Anschluss wurde der 30-Jährige zur Zahlung eines Geldbetrages aufgefordert. Nachdem er dieser Forderung nicht nachkam, wurde erstes Videomaterial in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Vermögensschaden entstand bislang nicht. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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