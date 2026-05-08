PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Mittwoch (06.05), im Zeitraum von 11 Uhr bis 11.30 Uhr, bewarfen Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen einen in der Landgraf-Hermann-Straße geparkten weißen VW Multivan mit Steinen und beschädigten so Front- und die Seitenscheibe der Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 11:28

    POL-OH: Diebstahl von Geldbörsen

    Hersfeld Rotenburg (ots) - Rotenburg. Am Donnerstag (07.05.), im Zeitraum von 12 Uhr bis 12.30 Uhr, wurde eine 80-jährige Dame in einem Einkaufsladen in der Borngasse Opfer dreister Taschendiebe. Die Langfinger nutzen einen unaufmerksamen Moment der Seniorin aus und entwendeten aus dem Einkaufskorb die Geldbörse der Seniorin. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:26

    POL-OH: Kennzeichen entwendet

    Fulda (ots) - Neuhof. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Dienstag (05.05.), 5.45 Uhr, bis Donnerstag (07.05.), 17.15 Uhr, die Kennzeichen FD-F 1848 von einer grauen Mercedes C-Klasse. Das Auto war im Tatzeitraum auf einem Pendlerparkplatz in der Hanauer Straße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Marc Leipold) Kontakt: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren