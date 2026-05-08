POL-OH: Auto beschädigt
Vogelsbergkreis (ots)
Alsfeld. Am Mittwoch (06.05), im Zeitraum von 11 Uhr bis 11.30 Uhr, bewarfen Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen einen in der Landgraf-Hermann-Straße geparkten weißen VW Multivan mit Steinen und beschädigten so Front- und die Seitenscheibe der Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
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