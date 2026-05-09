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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Fulda und Künzell

Fulda (ots)

Verkehrsunfall in Künzell

Am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Unfall an der Kreuzung Friedrich-Fröbel-Straße und Hahlweg in Künzell. Ein 61-jähriger Mann aus Poppenhausen fuhr mit seinem Volvo auf der Friedrich-Fröbel-Straße in Richtung Hahlweg. An der Kreuzung wollte er vermutlich zuerst nach rechts abbiegen, fuhr dann aber geradeaus weiter. Dabei übersah er den Pkw Mercedes eines 20-jährigen Mannes aus Petersberg, es kam zum Zusammenstoß der Pkw im Kreuzungsbereich. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 7.000 Euro

Verkehrsunfall Breslauer Straße

Am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr wurde ein 9-jähriger Junge aus Fulda, der mit seinem Fahrrad unterwegs war, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Junge fuhr von der Leitmeritzer Straße in die Breslauer Straße und übersah dort eine von rechts kommende 54-jährige Frau aus Saarbrücken in ihrem Kia. Das Kind verletzte sich bei dem Unfall leicht, am Pkw und Fahrrad entstand jeweils leichter Sachschaden.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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